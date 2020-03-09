Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет при пустых трибунах, сообщает ABC de Sevilla. Причиной стала эпидемия коронавируса. С данной рекомендацией ранее выступало министерство здравоохранения Андалусии.

Кроме того, департамент полиции заявил, что не может гарантировать безопасность полицейских, рискующих заразиться во время игры.

Матч «Севилья» — «Рома» состоится 12 марта.

Из-за коронавируса уже был перенесен ряд международных турниров, а некоторые прошли без зрителей. Ранее Национальный олимпийский комитет Италии рекомендовал приостановить все спортивные турниры страны до 3 апреля. Юрисдикция комитета не распространяется на международные соревнования, которые пройдут при пустых трибунах. Таким образом, ответная игра 19 марта также пройдет без зрителей.