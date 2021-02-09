Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в Турине, сообщает официальный сайт английского клуба. Игра должна была состояться в Сан-Себастьяне 18 февраля, однако была перенесена из-за ужесточения правительством Испании правил въезда в Англию в связи с пандемией коронавирусом.

Встреча пройдет на домашней арене «Ювентуса» «Альянц Стадиум».

Место и время проведения ответной игры остается неизменным — Манчестер, «Олд Траффорд», 25 февраля.

8 февраля стало известно, что другая игра 1/16 финала Лиги Европы — между «Мольде» и «Хоффенхаймом» — была перенесена и пройдет в испанском Вильярреале.

В Лиге чемпионов также произошли переносы: матчи «Боруссия» Менхенгладбах = «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоятся в Будапеште, а «Атлетико» и «Челси» встретятся в Варшаве.