Матч отборочного турнира Лиги Европы перенесен из-за коронавируса

Матч предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гнилане» (Косово) перенесен из-за того, что один из игроков косовского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Игра должна была начаться сегодня в 22.00 по московскому времени.

Матч перенесен на завтра. Теперь игра должна состояться 21 августа и начаться в 21.00. Отметим, что это уже третий случай, когда из-за коронавируса в клубе из Косова не состоялся в срок матч еврокубков. Такие же случаи были в «Приштине» и «Дрите». УЕФА присудил «Дрите» поражение в матче предварительного раунда Лиги чемпионов с «Линфилдом».