В связи со штормовым предупреждением сегодня не состоится ответный матча 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт», сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Сообщается, что такое решение было принято из-за штормового предупреждения. Сильные порывы ветра, как указано в сообщении, представляют угрозу для безопасности как участников матча, так и болельщиков.

Матч должен был начаться сегодня в 23.00. В первой игре «Айнтрахт» победил со счетом 4:1. Новая дата матча будет определена позднее.