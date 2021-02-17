Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Матч Лиги Европы «Динамо» — «Брюгге» пройдет со зрителями и на три часа раньше

21:48
Теги:

Изменено время начала матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Брюгге», сообщает официальный сайт украинского клуба.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Ранее начало было запланировано на 20.55. Также, по данным Tribuna.com, на матч будут допущены зрители.

Ответный матч состоится в Бельгии 25 февраля.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/chas_pochatku_matchu_dinamo_bryugge_zmineno/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир