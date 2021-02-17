Матч Лиги Европы «Динамо» — «Брюгге» пройдет со зрителями и на три часа раньше
21:48
Изменено время начала матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Брюгге», сообщает официальный сайт украинского клуба.
Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Ранее начало было запланировано на 20.55. Также, по данным Tribuna.com, на матч будут допущены зрители.
Ответный матч состоится в Бельгии 25 февраля.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/chas_pochatku_matchu_dinamo_bryugge_zmineno/
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