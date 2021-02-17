Изменено время начала матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Брюгге», сообщает официальный сайт украинского клуба.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени. Ранее начало было запланировано на 20.55. Также, по данным Tribuna.com, на матч будут допущены зрители.

Ответный матч состоится в Бельгии 25 февраля.