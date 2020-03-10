Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСК и «Манчестер Юнайтед» может пройти без зрителей, сообщает официальный Twitter команды. Встреча должна пройти 12 марта в Линце.

Ранее в Австрии были диагностированы первые случаи заболевания коронавирусом. Власти страны рекомендовали проводить спортивные мероприятия при закрытых трибунах.

Сам клуб пока не заявил о том, смогут ли болельщики присутствовать на матче.

Из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.