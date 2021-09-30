Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Матч «Лацио» — «Локомотив» не смогут посетить болельщики с российскими паспортами

15:23
Теги:

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу посещаемости выездного матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи».

«По итогам предматчевого совещания, посвящённого предстоящей игре, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе. Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте железнодорожников.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 сентября на Олимпийском стадионе в Риме. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24908

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Металлург» дома обыграл «Барыс»
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»