«Локомотив» выступил с заявлением по поводу посещаемости выездного матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи».

«По итогам предматчевого совещания, посвящённого предстоящей игре, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе. Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте железнодорожников.

?? Допуск болельщиков на матч «Лацио» — «Локомотив»



Представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе



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Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 сентября на Олимпийском стадионе в Риме. Начало встречи — в 22.00 (мск).