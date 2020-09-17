Матч команды Кононова в Лиге Европы не будет сегодня доигран

Матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Рига» — «Тре Фиори» не будет сегодня доигран. Причиной стали проблемы со стадионом.

Сперва на арене «Сконто» погас свет, после этого разбилось стекло прожектора, осколки которого рассыпались на нижнем ярусе трибуны и возле скамейки запасных. Предположительно, проблемы возникли из-за штормового ветра. Встреча была остановлена в середине первого тайма при счете 0:0

Планируется, что матч будет доигран 18 сентября, но официальное решение еще не принято.

«Ригу» возглавляет бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов. Однако на матче с «Тре Фиори» командой руководит Михаил Конев, поскольку Кононов временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.