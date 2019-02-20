Мартин Шкртел: "Стадион "Зенита" действительно прекрасен"

Словацкий защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, ранее выступавший за "Зенит"​, ответил на вопросы журналистов перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы.

– Доводилось ли вам в феврале играть в таких хороших условиях? – вопрос Шкртелу.

– Я слышал об арене от Роберта Мака, он рассказывал о ней. Стадион действительно прекрасен! До этого мы играли на "Петровском", где было совершенно по-другому: холод и снег в это время года. Думаю, такие условия хороши не только игрокам, но и болельщикам. Играть в феврале под крышей очень здорово. (Егор Бычков)