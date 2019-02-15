01:51 | Футбол — Лига Европы

Мартин Киоун: "Это худший матч "Арсенала" при Эмери"

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Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что его бывшая команда показала худшую игру под руководством Унаи Эмери​ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1). Тем не менее, он не сомневается в выходе "канониров" в 1/8 финала.

- Это худший матч команды при Эмери, - цитирует официальный сайт УЕФА Кеуона. - Правда, я все равно думаю, что "Арсенал" выйдет в следующий круг после победы на своем поле.

БАТЭ - Арсенал

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000991/match=2026883/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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