Мартин Киоун: "Это худший матч "Арсенала" при Эмери"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что его бывшая команда показала худшую игру под руководством Унаи Эмери​ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1). Тем не менее, он не сомневается в выходе "канониров" в 1/8 финала.

- Это худший матч команды при Эмери, - цитирует официальный сайт УЕФА Кеуона. - Правда, я все равно думаю, что "Арсенал" выйдет в следующий круг после победы на своем поле.