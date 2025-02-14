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14 февраля 2025, 04:10

Ансельми: «Было важно выиграть первый матч с «Ромой» или как минимум не уступить»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Порту» Мартин Ансельми прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Ранее я уже говорил, что было важно выиграть первый матч или как минимум не уступить. Иначе поражение давлело бы над нами перед ответной игрой. Теперь надо отправиться в Рим и выполнить свою работу там. Выполнили мы ее и сегодня, но результат получился не идеальным.

После удаления наши командные взаимодействия улучшились, мы стали играть динамичнее, плотнее прессинговать соперника, создавать моменты. В первом тайме немного не оправдали собственных ожиданий. Особенно что касается индивидуальных единоборств. В этом компоненте позволяли «Роме» слишком многое», — цитирует пресс-служба УЕФА Ансельми.

Ответная игра состоится через неделю, 20 февраля, в Италии. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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