Де Рон: «Не могу полноценно проанализировать игру против «Лейпцига», много разочарования»

Де Рон огорчен поражением «Аталанты» в матче против «Лейпцига» в 1/4 финала Лиги Европы

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился эмоциями после поражения от «Лейпцига» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я не могу полноценно проанализировать сегодняшнюю игру, в ней много разочарования. Было приятно играть в Европе, мы хотим повторить это в следующем сезоне. Нам не удалось найти последний пас, чтоб изменить результат матча.

Впереди еще семь игр в чемпионате Италии, было здорово сыграть в Европе, мы хотим повторить это в следующем году. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться туда», — приводит слова де Рони Tuttomercatoweb.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1). По итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг», где встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».