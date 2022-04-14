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14 апреля, 23:11

Де Рон: «Не могу полноценно проанализировать игру против «Лейпцига», много разочарования»

Де Рон огорчен поражением «Аталанты» в матче против «Лейпцига» в 1/4 финала Лиги Европы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился эмоциями после поражения от «Лейпцига» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я не могу полноценно проанализировать сегодняшнюю игру, в ней много разочарования. Было приятно играть в Европе, мы хотим повторить это в следующем сезоне. Нам не удалось найти последний пас, чтоб изменить результат матча.

Впереди еще семь игр в чемпионате Италии, было здорово сыграть в Европе, мы хотим повторить это в следующем году. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться туда», — приводит слова де Рони Tuttomercatoweb.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1). По итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг», где встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-atalanta-de-roon-difficile-analizzare-la-gara-e-pensare-alla-sfida-di-lunedi-c-e-amarezza-1670840
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