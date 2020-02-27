Марсьяль пропускает матч «МЮ» с «Брюгге» из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не попал в состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» в связи с травмой. Об этом заявил перед игрой главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер.

— У него были проблемы со здоровьем после вчерашней тренировки, — цитирует тренера Mirror. — Он покинул тренировку досрочно. У него травма. Надеюсь, она не окажется слишком серьезной.

«МЮ» играет дома с «Брюгге» после выездной ничьей (1:1) в первом матче. В ближайшее воскресенье команде предстоит матча с «Эвертоном» в чемпионате Англии.

24-летний Антони Марсьяль в текущем сезоне провел 31 матч за «Манчестер Юнайтед» и забил 15 мячей при пяти голевых передачах.