Марш фанатов "Ренна" перед матчем с "Арсеналом". Видео

Болельщики "Ренна" прошлись по улицам Лондона перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает Get French Football News в своем Твиттере. Встреча пройдет сегодня, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).

Фанаты "Ренна" также продемонстрировали несколько кричалок недалеко от стадиона "Этихад".

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

Все о Лиге Европы – здесь

The Rennes faithful has arrived in London. pic.twitter.com/dOjKbs5afH – Get French Football News (@GFFN) 14 марта 2019 г.