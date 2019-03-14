20:26 | Футбол — Лига Европы

Марш фанатов "Ренна" перед матчем с "Арсеналом". Видео

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Болельщики "Ренна" прошлись по улицам Лондона перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает Get French Football News в своем Твиттере. Встреча пройдет сегодня, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).

Фанаты "Ренна" также продемонстрировали несколько кричалок недалеко от стадиона "Этихад".

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

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Арсенал - Ренн

 

 

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