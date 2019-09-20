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Марселинью: «Лудогорец» хорошо играл на протяжении всего матча с ЦСКА"

01:33
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Полузащитник «Лудогорец» Марселинью остался доволен победой над ЦСКА? в 1-м туре Лиги Европы (5:1). По его мнению, команда намерена в каждой встрече играть на победу.

— Это большая победа для нас, — цитирует «Топ Спорт» Марселинью. — «Лудогорец» хорошо играл на протяжении всего матча, не только после перерыва. Конечно, хотели победить в первом матче в группе. Для нас не имеет значения, с кем мы играем, мы всегда выходим играть на победу.

Лудогорец — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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