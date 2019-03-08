Марселино: "Первые 35 минут в матче с "Краснодаром" были одни из лучших в сезоне"

Главный тренер "Валенсии" Марселино после победы над "Краснодаром" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что первые 35 минут игры были одними из лучших в этом сезоне. Также он добавил, что во второй половине команда потеряла концентрацию.

- Первые 35 минут были одни из лучших в сезоне, - цитирует официальный сайт УЕФА Марселино. - А такой второй тайм я предпочел бы не видеть, он получился плохим со всех точек зрения. Мы должны были сделать гораздо больше после перерыва, чтобы добиться лучшего результата. Матчи длятся 90 минут, и, если не сохраняешь концентрацию, соперник может создать проблемы. "Краснодар" воспользовался нашей ошибкой и оставил открытым вопрос об итоговом исходе. Счет 1:0 в гостях оставит нас за бортом, надо думать только о том, чтобы забивать голы в России.