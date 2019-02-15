Марселино – о матче с "Селтиком": "Черышев и Собрино показали отличную игру"

Главный тренер "Валенсии" Марселино похвалил нападающих Дениса Черышева и Рубена Собрино после первого матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (2:0), сообщает официальный сайт "летучих мышей".

Напомним, что 28-летний российский форвард забил гол и отдал голевую передачу в этой игре.

– Мы провели отличный матч. С точки зрения игры в обороне мы показали очень высокий уровень. Это результат полной самоотдачи наших футболистов. Мы постепенно растягивали защиту соперника, и первый гол стал очень важным для нас. Второй мяч сразу после перерыва создал нам комфортные условия.

Двое нападающих сильно помогали, когда мы не владели мячом. Они много бегали и помогали в контратаках. Оставив в стороне двух форвардов, мы должны были использовать Черышева и Собрино, которые в итоге показали отличную игру. Это два универсальных футболиста, которые принесут нам пользу в оставшихся матчах, – цитирует Марселино пресс-служба "Валенсии".