Марселино: "Нету блестяще сыграл в матче с "Вильярреалом"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль - о матче с "Вильярреалом" (3:1) в 1/4 финала Лиги Европы. Он отметил игру голкипера Норберту Нету.

- Нету сегодня сыграл просто блестяще. Но в целом я полагаю, что нельзя выделять кого-то одного, когда побеждает вся команда, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Сегодня все поработали на славу, хотя, конечно, при счете 1:1 Нету долгое время держал нас в игре.

Ответная игра состоится 18 апреля.

Все о Лиге Европы – здесь.