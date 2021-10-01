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«Марсель» и «Галатасарай» завершили матч нулевой ничьей

00:12
«Марсель» - «Галатасарай» - 0:0. В атаке Дженгиз Юндер. Фото ФК «Марсель»
«Марсель» - «Галатасарай» - 0:0. В атаке Дженгиз Юндер. Фото ФК «Марсель»
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«Марсель» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в матче Лиги Европы.

«Галатасарай» с четырьмя очками лидирует в группе Е. У «Марселя» два очка и третье место. С тремя очками «Лацио» идет вторым. У «Локомотива» одно очко и последняя, четвертая позиция.

Лига Европы

Группа E

2-й тур

«Марсель» (Франция) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0

«Марсель»: Пау Лопес, Альваро Гонсалес, Лирола, Перес, Салиба, Харит (де ла Фуэнте, 80), Гендузи, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер, Дьенг (Милик, 60).

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт, Нельссон, Маркан, Боэй (Йедлин, 65), Чикылдэу, Моруцан (Эмре Кылынч, 72), Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу (Луйиндама, 87), Халил Дервишоглу (Диань, 72), Керем Актюркоглу (Бабел, 87).

Предупреждения: Боэй, 53. Салиба, 90+5. Диань, 90+5. Альваро Гонсалес, 90+6.

Судья: Рачковски (Польша).

30 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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