«Марсель» и «Галатасарай» завершили матч нулевой ничьей

«Марсель» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в матче Лиги Европы.

«Галатасарай» с четырьмя очками лидирует в группе Е. У «Марселя» два очка и третье место. С тремя очками «Лацио» идет вторым. У «Локомотива» одно очко и последняя, четвертая позиция.

Лига Европы

Группа E

2-й тур

«Марсель» (Франция) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0

«Марсель»: Пау Лопес, Альваро Гонсалес, Лирола, Перес, Салиба, Харит (де ла Фуэнте, 80), Гендузи, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер, Дьенг (Милик, 60).

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт, Нельссон, Маркан, Боэй (Йедлин, 65), Чикылдэу, Моруцан (Эмре Кылынч, 72), Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу (Луйиндама, 87), Халил Дервишоглу (Диань, 72), Керем Актюркоглу (Бабел, 87).

Предупреждения: Боэй, 53. Салиба, 90+5. Диань, 90+5. Альваро Гонсалес, 90+6.

Судья: Рачковски (Польша).

30 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».