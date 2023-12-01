«Марсель» вырвал победу над «Аяксом» благодаря хет-трику Обамеянга
«Марсель» дома победил «Аякс» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:3.
У хозяев хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол забил Чансель Мбемба.
У гостей дубль на счету Брайана Бробби. Третий гол амстердамцев забил Чуба Акпом.
«Аякс» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Стивена Бергейса — автора ассистентского дубля в матче.
«Марсель» набрал 11 очков и вышел на первое место в группе В. «Аякс» замыкает таблицу — 2 очка.
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