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«Марсель» вырвал победу над «Аяксом» благодаря хет-трику Обамеянга

Руслан Минаев
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«Марсель» — «Аякс».
Фото Reuters

«Марсель» дома победил «Аякс» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:3.

У хозяев хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол забил Чансель Мбемба.

У гостей дубль на счету Брайана Бробби. Третий гол амстердамцев забил Чуба Акпом.

«Аякс» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Стивена Бергейса — автора ассистентского дубля в матче.

«Марсель» набрал 11 очков и вышел на первое место в группе В. «Аякс» замыкает таблицу — 2 очка.

Лига Европы. Группа B
30 нояб, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:3
Аякс

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Марсель
2
0
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