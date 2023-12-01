«Марсель» вырвал победу над «Аяксом» благодаря хет-трику Обамеянга

Читать «СЭ» в

«Марсель» дома победил «Аякс» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:3.

У хозяев хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол забил Чансель Мбемба.

У гостей дубль на счету Брайана Бробби. Третий гол амстердамцев забил Чуба Акпом.

«Аякс» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Стивена Бергейса — автора ассистентского дубля в матче.

«Марсель» набрал 11 очков и вышел на первое место в группе В. «Аякс» замыкает таблицу — 2 очка.