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Маркус Берг: «Сегодня судья не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал»

04:18
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Нападающий «Краснодара»? Маркус Берг после поражения от «Хетафе» во 2-м туре Лиги Европы (1:2) отметил, что его команда не смогла воспользоваться слабыми сторонами соперника.

— Первый тайм был очень плохим, от нас ожидали большего, мы должны были действовать гораздо лучше, — цитирует ТАСС Берга. — Знали, что у «Хетафе» будет пространство за линией обороны, так как они играют достаточно высоко, но в первом тайме мы это никак не использовали. Второй тайм сыграли неплохо, у нас было много моментов, могли сравнять счет или даже выйти вперед. Но, к сожалению, нам чего-то не хватило, мы потеряли одно очко.

Много разных вещей на поле происходило, мы изучали «Хетафе» и знали, что они действуют грубо и жестко, так и произошло. Это часть футбола, а главным арбитр должен такое регулировать. Сегодня он не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал.

Краснодар — Хетафе

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6962451

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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