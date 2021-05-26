Маркос Сенна ждет победы «Вильярреала» в финале Лиги Европы

Экс-нападающий «Вильярреала» Маркос Сенна перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что рассчитывает на победу.

«Я по-прежнему тесно связан с клубом. Очень здорово видеть клуб с такой скромной историей в финале УЕФА. Мы знали, что рано или поздно добьемся успеха. Теперь я хочу увидеть, как «Вильярреал» выиграет турнир. Честно говоря, чувствую себя таким заведенным, будто это я сыграю в среду вечером!

Мы сразимся с «МЮ», клубом с богатой историей и множеством трофеев. Надо получить удовольствие от этой игры. В то же время это финал, и мы можем рассчитывать на успех. Нам нечего терять. В Вильярреале все хотят праздника, все ждут матча с гордостью и энтузиазмом. На улицах города можно почувствовать эту атмосферу. Она уникальна!" - цитирует пресс-служба УЕФА Сенну.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.