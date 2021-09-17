Марко Николич: «Могу ошибаться с заменами, как и любой тренер»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча лиги Европы против «Марселя» (1:1) ответил на вопрос о заменах.

— Марко, мне показалось, что вы Даниила Куликова рано заменили. На 55-й минуте вы нечасто это делаете.

— Я делаю замены, как мне кажется, на пользу команде. Могу ошибаться, как и любой тренер. Иногда получается. В последней игре вышли Лис и Камано и забили гол. А есть замены, которые не получаются вообще. Это никогда не знаешь заранее.

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.