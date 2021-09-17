Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Марко Николич: «Могу ошибаться с заменами, как и любой тренер»

02:45
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча лиги Европы против «Марселя» (1:1) ответил на вопрос о заменах.

— Марко, мне показалось, что вы Даниила Куликова рано заменили. На 55-й минуте вы нечасто это делаете.

— Я делаю замены, как мне кажется, на пользу команде. Могу ошибаться, как и любой тренер. Иногда получается. В последней игре вышли Лис и Камано и забили гол. А есть замены, которые не получаются вообще. Это никогда не знаешь заранее.

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24795

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Головин перевернул игру «Монако» со «Штурмом». Вышел и отдал решающий голевой пас
У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»