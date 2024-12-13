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Барони: «Лацио» создает себе сильную футбольную идентичность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Марко Барони прокомментировал победу над «Аяксом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Это важная победа, ведь мы добились ее в матче против сложного соперника на стадионе, который олицетворяет саму футбольную историю. Наша команда прибавляет, делает это благодаря усердному труду. Мы создаем себе сильную футбольную идентичность. Я очень рад, но вся заслуга в этом принадлежит футболистам. Они преданы делу и много работают», — цитирует пресс-служба УЕФА Барони.

«Лацио» с 16 очками лидирует в турнирной таблице, а «Аякс» идет на 13-й строчке (10 очков).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Лацио
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