Марк Шнайдер: «Спартак» закономерно идет дальше»

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер после поражения от «Спартака» (1:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы подвел итоги встречи.

— Мы очень хорошо начали матч, гол сильно помог, — сказал главный тренер «Туна». — Но дальше начали делать большое количество ошибок, за что команды уровня «Спартака» не прощают. Что и произошло дважды, а могло случиться и большее количество раз. К концу матча наши футболисты устали. «Спартак» закономерно идет дальше.

— Дома вы играете на искусственном газоне, здесь — на натуральном. Как далась смена?

— В качестве поля для нас не было большой разницы. Самая большая разница была в атмосфере. В Швейцарии всего один или два таких стадиона. Мы почувствовали, что такое настоящий дух европейского футбола. «Спартаку» очень помогли его болельщики.

— Какие слабые стороны в команде соперника при подготовке к матчу вы отмечали?

— В частности, я просил наших игроков особенно нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную особенно через края.

— Но в конце первого и начале второго тайма ваши игроки выходили один на один с Максименко по центру.

— Действительно, у нас было два отличных момента. Но не стал бы говорить, что это была какая-то системная наработка. Момент у Раппа должен был завершаться голом. Когда мы ехали в Москву, то знали, что у нас не будет 12-13 голевых шансов. Нужно было эффективнее пользоваться моментами. (Игорь Рабинер)