Марк Шнайдер: «Отдельно к Бакаеву «Тун» не готовился»

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер после поражения от «Спартака» (1:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы подвел итоги встречи.

— Извинился ли ваш голкипер перед партнерами за ошибки в обоих матчах?

— Он действительно допустил несколько ошибок. Но люди ошибаются, им это свойственно. Несмотря на то, что итог двухматчевого противостояния для нас неутешителен, мы не собираемся опускать голову.

— Ваша команда до последней минуты демонстрировала волевые качества. Это ей всегда свойственно?

— Безусловно, это то качество, которое мы ищем у всех игроков, которые у нас играют. Могу сказать, что мы провели достаточно ка

— Была ли особенно тщательная подготовка к противостоянию Зелимхану Бакаеву, забившему вам два мяча в первом матче?

— Отдельно к Бакаеву мы не готовились. Знаем, что «Спартак» обладает хорошим подбором игроков. Да, у него очень качественная левая нога. К сожалению, до первого матча в Туне мы этого не знали и не подготовились. Сегодня же подготовились по этой части хорошо, сделали качественную работу над ошибками. (Игорь Рабинер)