Ковачевич: «Было немного жаль делать замены в матче с «Фенербахче», потому что все были в хорошей форме»

Главный тренер «Динамо» Загреб Марио Ковачевич прокомментировал победу над «Фенербахче» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я с нетерпением ждал начала Лиги Европы. Мы все сделали хорошо. Спасибо моим игрокам. Мне было немного жаль делать замены, потому что все были в хорошей форме и могли продолжать игру. Но это хорошие проблемы! Редко бывает, что у тебя есть сразу два центральных нападающих, которые забивают так много голов», — цитирует официальный сайту УЕФА Ковачевича.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы загребская команда сыграет с «Маккаби», а «Фенербахче» встретится с «Ниццей». Оба матча пройдут 2 октября.