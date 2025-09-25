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25 сентября 2025, 05:18

Ковачевич: «Было немного жаль делать замены в матче с «Фенербахче», потому что все были в хорошей форме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Загреб Марио Ковачевич прокомментировал победу над «Фенербахче» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я с нетерпением ждал начала Лиги Европы. Мы все сделали хорошо. Спасибо моим игрокам. Мне было немного жаль делать замены, потому что все были в хорошей форме и могли продолжать игру. Но это хорошие проблемы! Редко бывает, что у тебя есть сразу два центральных нападающих, которые забивают так много голов», — цитирует официальный сайту УЕФА Ковачевича.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы загребская команда сыграет с «Маккаби», а «Фенербахче» встретится с «Ниццей». Оба матча пройдут 2 октября.

Нападающий загребского &laquo;Динамо&raquo; Мунсеф Бакрар забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Фенербахче&raquo;.Чалов упустил ключевой шанс ПАОК, Тикнизян помог «Црвене Звезде» отыграться, первое поражение Тедеско в «Фенербахче»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Фенербахче
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