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«Марибор» не смог пробиться во второй отборочный раунд Лиги Европы

00:51
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«Марибор» в матче первого отборочного раунда Лиги Европы уступил в серии пенальти североирландскому «Колрейну» — 1:1, 4:5 пен..

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия) — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Маклафлин, 62 (0:1). Пожег Ванцаш, 66 (1:1).

Нереализованный пенальти: Дервишевич (Марибор), 105 (вратарь)

Судья: Стеен (Норвегия).

27 августа. Марибор. Стадион «Людски врт».

«Гонвед» (Венгрия) — «Интер Т» (Финляндия) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Траоре, 90 (1:0). Лилиу, 90+1 (1:1). Хямяляйнен, 105 — в свои ворота (2:1).

Судья: Лейбовиц (Израиль).

27 августа. Будапешт. Стадион «Нандор Хидегкути».

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия) — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 12:11

Голы: Ала-Мюлюмяки, 10 (0:1). Берк, 14 (1:1). Ветели, 62 (1:2). Лопеш, 78 (2:2).

Предупреждение: Скейлс, 52.

Удаление: Скейлс (Шэмрок Роверс), 88.

Судья: Оценаш (Словакия).

27 августа. Дублин. Стадион «Талла».

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