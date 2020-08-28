«Марибор» не смог пробиться во второй отборочный раунд Лиги Европы
«Марибор» в матче первого отборочного раунда Лиги Европы уступил в серии пенальти североирландскому «Колрейну» — 1:1, 4:5 пен..
Лига Европы
1-й отборочный раунд
«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия) — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:5
Голы: Маклафлин, 62 (0:1). Пожег Ванцаш, 66 (1:1).
Нереализованный пенальти: Дервишевич (Марибор), 105 (вратарь)
Судья: Стеен (Норвегия).
27 августа. Марибор. Стадион «Людски врт».
«Гонвед» (Венгрия) — «Интер Т» (Финляндия) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Траоре, 90 (1:0). Лилиу, 90+1 (1:1). Хямяляйнен, 105 — в свои ворота (2:1).
Судья: Лейбовиц (Израиль).
27 августа. Будапешт. Стадион «Нандор Хидегкути».
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия) — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 12:11
Голы: Ала-Мюлюмяки, 10 (0:1). Берк, 14 (1:1). Ветели, 62 (1:2). Лопеш, 78 (2:2).
Предупреждение: Скейлс, 52.
Удаление: Скейлс (Шэмрок Роверс), 88.
Судья: Оценаш (Словакия).
27 августа. Дублин. Стадион «Талла».