Марек Сухи назвал самого опасного футболиста в составе "Туна"

Экс-защитник "Спартака" Марек Сухи считает, что у "Туна" будет преимущество в матче Лиги Европы против красно-белых, так как на стадионе команды искуственный газон. Также он назвал самого опасного игрока.

– На домашнем стадионе "Туна" искусственное покрытие, и в этом есть определенное преимущество, так как они привыкли играть на таком покрытии, – заявил "Известиям" Марек Сухи. – Они представляют собой мощную организованную команду, которая много бегает и отлично обороняется. "Тун" пытается играть в агрессивный футбол. Они очень неплохо провели прошлый сезон: долгое время шли на третьем месте в чемпионате, но в итоге стали четвертыми. Дошли до финала Кубка, где проиграли "Базелю". Самым опасным футболистом в текущем составе швейцарского клуба я бы назвал Симоне Раппа. В то же время один из лучших бомбардиров "Туна" последних лет Деян Зоргич покинул команду. Считаю, что по мастерству "Спартак" сильнее своего соперника и должен проходить в следующую стадию турнира.