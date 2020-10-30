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Ману, Мален, Бен Набуан и Линдль претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

02:13
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Дониэлл Мален (ПСВ), Михаэль Линдль («Вольфсбергер»), Эль-Фарду Бен Набуан («Црвена Звезда») и Элвис Ману («Лудогорец»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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