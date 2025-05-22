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22 мая 2025, 02:56

«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-1973/74 потерпел 20 поражений за сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Манчестер Юнайтед» после поражения в финале Лиги Европы.
Фото Reuters

Поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в финале Лиги Европы стало для «Манчестер Юнайтед» двадцатым во всех турнирах в сезоне-2024/25, не считая поражение по пенальти от «Фулхэма» в Кубке английской лиги.

Манкунианцы повторили свой антирекорд сезона-1973/74, когда «Манчестер Юнайтед» вылетел из элитного дивизиона Англии.

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой второй финал еврокубка подряд. В 2021 году манкунианцы в финале Лиги Европы проиграли «Вильярреалу» (1:1, пен. — 10:11).

Футболисты &laquo;Тоттенхэма&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; в&nbsp;финале Лиги Европы.«Тоттенхэм» всплыл со дна в Бильбао. «Шпоры» взяли Лигу Европы, а «МЮ» проиграл все, что можно
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