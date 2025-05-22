«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-1973/74 потерпел 20 поражений за сезон

Поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в финале Лиги Европы стало для «Манчестер Юнайтед» двадцатым во всех турнирах в сезоне-2024/25, не считая поражение по пенальти от «Фулхэма» в Кубке английской лиги.

Манкунианцы повторили свой антирекорд сезона-1973/74, когда «Манчестер Юнайтед» вылетел из элитного дивизиона Англии.

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой второй финал еврокубка подряд. В 2021 году манкунианцы в финале Лиги Европы проиграли «Вильярреалу» (1:1, пен. — 10:11).