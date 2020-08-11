«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Копенгаген» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0.

Единственный гол в овертайме на 95-й минуте забил Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гол Мэйсона Гринвуда был отменен после помощи ВАР, который зафиксировал офсайд.

Английский клуб вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Вулверхэмптон» — «Севилья».

Лига Европы

1/4 финала

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бруну Фернандеш, 95 — с пенальти.

«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Магуайр, Байи (Линделеф, 71), Ван-Биссака, Уильямс, Погба, Фред (Матич, 70), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Мактоминэй, 120+1), Рэшфорд (Лингард, 113), Гринвуд (Мата, 91).

«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 15), Бьелланн, Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Зека, Биель (Овьедо, 58), Стаге (Мудражия, 105), Фальк (Вик, 111), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).

Предупреждения: Магуайр, 62. Байи, 63. Кауфманн, 75. Стаге, 77. Зека, 105+3.

Судья: Тюрпен (Франция).

10 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».