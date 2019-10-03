«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ на выезде

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ принимал «Манчестер Юнайтед». Команды так и не смогли порадовать зрителей забитыми мячами — 0:0.

В другом матче группы L «Астана» на своем поле уступила «Партизану» (1:2).

Лига Европы

Группа L

«АЗ» (Голландия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:0

«АЗ» (Голландия): Бизот, Флар, Вайтенс, Вейндал, Сугавара, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Хатзидиакос, 87), Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Рохо, Линделеф, Далот, Уильямс, Мата (Мактоминэй, 83), Матич, Фред, Гомеш, Джеймс (Рэшфорд, 63), Гринвуд (Лингард, 76).

Предупреждение: Далот, 90+1.

Судья: Мажейка (Литва).

3 октября. Алкмар. Стадион АФАС.

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