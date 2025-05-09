Футбол
9 мая, 00:12

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы

Определились финалисты Лиги Европы сезона-2024/25
Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото AFP

В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны финалисты турнира в сезоне-2024/25.

«Манчестер Юнайтед» дважды разгромил «Атлетик» (3:0, 4:1), а «Тоттенхэм» переиграл «Буде-Глимт» (3:1, 2:0). Обе команды уже выигрывали второй по значимости еврокубок: «шпоры» — в 1972-м и 1984-м, а манкунианцы — в 2017-м.

Финал Лиги Европы-2025 пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» празднуют победу над «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8 мая.
