«Манчестер Юнайтед» ставит задачу выиграть Лигу Европы, чтобы сыграть в обновленном клубном ЧМ

Перед «Манчестер Юнайтед» стоит задача выиграть Лигу Европы, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, руководство «МЮ» рассчитывает не только на путевку в Лигу чемпионов благодаря победе в ЛЕ, но и на попадание на клубный чемпионат мира-2021, где будут участвовать 24 команды. Европу представят восемь команд — по четыре победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы.

В клубе надеются, что чемпионат мира поможет перенести потери от неучастия в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Ожидается, что новый турнир поможет его участникам хорошо заработать.

Клубный чемпионат мира-2021 пройдет в Китае с 17 июня по 4 июля.