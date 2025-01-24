«Манчестер Юнайтед» — «Славия»: видеообзор матча Лиги Европы

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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Славию» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

На 52-й минуте автогол голкипера Джека Батленда помог «МЮ» выйти вперед. В концовке игры команды обменялись голами — на мяч Сириля Дессерса манкуианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» илет на 13-й строчке — 11 очков.