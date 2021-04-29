«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: стартовые составы команд

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» на первый матч полуфинала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Рэшфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Верету, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.