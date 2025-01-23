«Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» встретятся в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» примет «Рейнджерс» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков, «Рейнджерс» — 11. В 6-м туре «МЮ» победил «Викторию» Пльзень (2:1), а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).