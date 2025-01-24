«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Рейнджерс»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Рейнджерс» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1. Игра прошла на стадионе «Олд Траффоржд» в Манчестере.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины английская комнада вышла вперед благодаря автоголу. На 88-й минуте гости сравняли — отличился Сирил Дессерс. Победный гол на 2-й добавленной минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» опустился на 13-ю строчку — 11 очков.