14 марта 2025, 00:55

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» и стал четвертьфиналистом Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» и встретится с «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы
Руслан Минаев
Бруну Фернандеш празднует забитый гол вместе с одноклубниками.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:1.

Счет в матче открыли гости — на 10-й минуте гол с пенальти забил Микель Оярсабаль. У хозяев три гола забил Бруну Фернандеш, среди которых два реализованных одиннадцатиметровых. Окончательный счет в матче установил защитник «МЮ» Диогу Далот.

На 63-й минуте защитники испанского клуба Йон Арамбуру получил красную карточку.

Первый матч в Сан-Себастьяне завершился вничью — 1:1. По сумме двух матчей «МЮ» победил со счетом 5:2.

Лига Европы. 1/8 финала.
13 марта 2025, 23:00. Олд Траффорд (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Реал Сосьедад

«Лион» дома в ответном матче разгромил «ФКСБ» — 4:0. Два гола и две результативные передачи на счету Жоржа Микаутадзе. Два мяча также забил Эрнест Нуама.

По сумме двух матчей французский клуб обыграл соперника со счетом 7:1.

Лига Европы. 1/8 финала.
13 марта 2025, 23:00. Люмьер (Лион)
Лион
4:0
ФКСБ

В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лионом». Матчи пройдут 10 и 17 апреля.

Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
ФК Стяуа (ФКСБ)
  • TORO

    Тактика МЮ сработала - без Захи "Сосьедад" на второй тайм не хватило.

    14.03.2025

  • TORO

    Никакого другого суда не знаешь? Расширяй кругозор - есть ещё Пресненский суд, Хамовнический, да до фига ещё... Неважно, что к испанскому клубу они отношения не имеют - здесь же главное чо-то ляпнуть, типа смешное, так?

    14.03.2025

  • hottie

    Не зря визу Захаряну не дали. Так бы он их со скамейки одним только взглядом уничтожил.

    14.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Без Захаряна не сдюжили :cry:

    14.03.2025

