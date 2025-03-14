«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» и стал четвертьфиналистом Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» и встретится с «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:1.

Счет в матче открыли гости — на 10-й минуте гол с пенальти забил Микель Оярсабаль. У хозяев три гола забил Бруну Фернандеш, среди которых два реализованных одиннадцатиметровых. Окончательный счет в матче установил защитник «МЮ» Диогу Далот.

На 63-й минуте защитники испанского клуба Йон Арамбуру получил красную карточку.

Первый матч в Сан-Себастьяне завершился вничью — 1:1. По сумме двух матчей «МЮ» победил со счетом 5:2.

Лига Европы. 1/8 финала.

13 марта 2025, 23:00. Олд Траффорд (Манчестер)

«Лион» дома в ответном матче разгромил «ФКСБ» — 4:0. Два гола и две результативные передачи на счету Жоржа Микаутадзе. Два мяча также забил Эрнест Нуама.

По сумме двух матчей французский клуб обыграл соперника со счетом 7:1.

Лига Европы. 1/8 финала.

13 марта 2025, 23:00. Люмьер (Лион)

В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лионом». Матчи пройдут 10 и 17 апреля.