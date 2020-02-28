«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» дома одержал разгромную победу над «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
В составе команды Уле Гуннара Сульшера отличились нападающий Одион Игало, полузащитники Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминэй и дубль на счету Фреда.
«Брюгге» играл в меньшинстве с 22-й минуты матча. Красную карточку получил защитник Симон Дели.
По сумме двух встреч «МЮ» победил «Брюгге» (общий счет — 5:1) и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 5:0 (3:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 27 — с пенальти (1:0). Игало, 34 (2:0). Мактоминэй, 41 (3:0). Фред, 82 (4:0). Фред, 90+3 (5:0).
«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Мата, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 65), Мактоминэй (Гринвуд, 72), Игало, Джеймс (Чонг, 46).
«Брюгге»: Миньоле, Мехеле, Дели, Рикка, Клинтон Мата (Митрович, 62), Коссуну, Де Кейпер, Ритс (Де Кетеларе, 79), Ванакен, Окереке, Тау (Диатта, 61).
Удаление: Дели, 23.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
27 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Первый матч: 1:1