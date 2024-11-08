Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:54

Дубль Диалло принес «Манчестер Юнайтед» победу над ПАОК

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Голкипер ПАОК Доминик Котарски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн после матча.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» переиграл ПАОК в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Амад Диалло оформил дубль и был заменен на 82-й минуте.

Российский полузащитник Магомед Оздоев начал встречу в стартовом составе гостей и отыграл все 90 минут. Форвард Федор Чалов вышел на замену на 65-й минуте.

«МЮ» одержал первую победу и с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК идет на 32-й строчке — 1 очко.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
ПАОК
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПАОК
Читайте также
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фенербахче» проиграл «АЗ», команда Моуринью продлила серию без побед в Лиге Европы

«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Виктории»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости