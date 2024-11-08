Дубль Диалло принес «Манчестер Юнайтед» победу над ПАОК

«Манчестер Юнайтед» переиграл ПАОК в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Амад Диалло оформил дубль и был заменен на 82-й минуте.

Российский полузащитник Магомед Оздоев начал встречу в стартовом составе гостей и отыграл все 90 минут. Форвард Федор Чалов вышел на замену на 65-й минуте.

«МЮ» одержал первую победу и с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК идет на 32-й строчке — 1 очко.