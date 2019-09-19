«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астану», дубль Натхо помог «Партизану» сыграть вничью с АЗ

Завершились матчи 1-го тура группового турнира Лиги Европы в квартете L. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Астану» (1:0). Единственный мяч забил форвард Мэйсон Гринвуд.

В параллельной встрече «Партизан» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» (2:2). В составе гостей отличились нападающие Кэлвин Стенгс и Майрон Боаду. У сербов дублем отметился хавбек Бибрас Натхо.

Лига Европы

Группа L

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Астана» (Казахстан) — 1:0 (0:0)

Гол: Гринвуд, 73.

«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Рохо (Янг, 79), Джоунс, Туанзебе, Далот, Матич, Фред, Гомеш (Мата, 68), Рэшфорд, Чонг (Лингард, 68), Гринвуд.

«Астана» (Казахстан): Ерич, Рукавина, Постников, Томашевич, Шомко, Шимунович (Логвиненко, 46), Сигюрьенссон, Маевский, Томасов, Муртазаев (Янга, 46), Ротариу (Мубеле, 82).

Предупреждение: Фред, 85.

Судья: Летексье (Франция).

19 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Партизан» (Сербия) — «АЗ» (Голландия) — 2:2 (1:1)

Голы: Стенгс, 13 (0:1). Натхо, 42 — с пенальти (1:1). Натхо, 61 (2:1). Боаду, 67 (2:2).

«Партизан» (Сербия): Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Зджелар, Шчекич (Сума, 79), Садик (Гигич, 88), Асано.

«АЗ» (Голландия): Бизот, Флар, Вайтенс (Хатзидиакос, 55), Свенссон, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Сугавара, 31), Стенгс (Й.Класи, 84), Боаду.

Предупреждения: Зджелар, 26. Мидтсье, 43.

Удаление: Свенссон, 27.

Судья: Гвида (Италия).

19 сентября. Белград. Стадион «Партазана».

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