«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» и «Лион» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 17 апреля
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Лион» пройдет в четверг, 17 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Первый матч команд в Лионе 10 апреля завершился вничью — 2:2.
За ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Лион» можно следить в матч-центре нашего сайта.
Трансляцию матча ведет онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке. Сервис запускает мультикаст — перекличку лучших моментов игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций.
Победитель матча «МЮ» и «Лиона» выйдет в полуфинал на победителя пары «Рейнджерс» — «Атлетик» (эти команды на прошлой неделе сыграли вничью 0:0).
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