«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Гранады» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Гранадой» (2:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. По итогам двух встреч (4:0 — общий счет) английская команда вышла в полуфинал турнира.

В матче гол забил форвард «МЮ» Эдинсон Кавани. Также автогол на счету защитника испанской команды Хесуса Вальехо.

В полуфинале ЛЕ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», которая обыграла «Аякс» (3:2 — общий счет) в 1/4 финала турнира.

Полуфинальные игры ЛЕ пройдут 29 апреля и 6 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Гранада» (Испания) — 2:0 (1:0)

Голы: Кавани, 6 (1:0). Вальехо, 90 — в свои ворота (2:0).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Алекс Теллес, Линделеф, Туанзебе, Ван-Биссака, Погба (ван де Бек, 46), Матич, Фред, Бруну Фернандеш (Мата, 73), Кавани (Джеймс, 60), Гринвуд (Уильямс, 82. Траоре, 82).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Санчес (Перес, 82), Нева (Диас, 74), Монторо, Гоналон (Хорхе Молина, 32), Кенеди (Пуэртас, 46), Эррера, Сольдадо (Суарес, 46), Мачис.

Предупреждения: Погба, 17. Сольдадо, 19. Санчес, 61. Нева, 75.

Судья: Ковач (Румыния).

15 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Первый матч: 2:0.