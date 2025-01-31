«Манчестер Юнайтед» победил «ФКСБ»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «ФКСБ» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Во втором тайме голы забили Диогу Далот и Кобби Майну.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. National Arena (Бухарест)

В параллельном» матче «Ференцварош» дома победил АЗ — 4:3. У хозяев дубль оформил Мохамед Ромдане. У гостей отметились Свен Мейнанс (дубль) и Трой Пэрротт.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)

«МЮ» набрал 18 очков и занял третье место в таблице общего этапа. «ФКСБ» с 14 очками — на 11-й строчке. «Ференцварош» набрал 12 очков и занял 17-е место, АЗ (11) — 19-й.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января.