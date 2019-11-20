«Манчестер Юнайтед» будет добираться на матч с «Астаной» через Москву
18:29
«Манчестер Юнайтед» в Twitter опубликовал маршрут, которым он будет добираться на выездной матч 5-го тура группового турнир Лиги Европы против «Астаны».
Команда сделает две пересадки: в Лондоне и Москве. Отметим, что Twitter англичан отметил конечную точку как Астана, которая с 23 марта 2019 года носит название Нур-Султан.
Матч пройдет 28 ноября и начнется в 18:50 мск.
Manchester ?? London ?? Moscow ?? Astana#MUTV are making quite the trip for next week's #UEL game — because YOU can decide how they get there!— Manchester United (@ManUtd) November 20, 2019
Here's @SamHomewood with more details ? #MUFC
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