«Манчестер Юнайтед» будет добираться на матч с «Астаной» через Москву

«Манчестер Юнайтед» в Twitter опубликовал маршрут, которым он будет добираться на выездной матч 5-го тура группового турнир Лиги Европы против «Астаны».

Команда сделает две пересадки: в Лондоне и Москве. Отметим, что Twitter англичан отметил конечную точку как Астана, которая с 23 марта 2019 года носит название Нур-Султан.

Матч пройдет 28 ноября и начнется в 18:50 мск.