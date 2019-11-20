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«Манчестер Юнайтед» будет добираться на матч с «Астаной» через Москву

18:29
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«Манчестер Юнайтед» в Twitter опубликовал маршрут, которым он будет добираться на выездной матч 5-го тура группового турнир Лиги Европы против «Астаны».

Команда сделает две пересадки: в Лондоне и Москве. Отметим, что Twitter англичан отметил конечную точку как Астана, которая с 23 марта 2019 года носит название Нур-Султан.

Матч пройдет 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

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