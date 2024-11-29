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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Буде-Глимт» в матче Лиги Европы

«МЮ» одержал первую победу после прихо
Руслан Минаев
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Расмус Хейлунн.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Буде-Глимт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:2.

У хозяев голы забили Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунн (дубль). У гостей отметились Хакон Эвьен и филип Зикернагель.

«МЮ» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице общего этапа. «Буде-Глимт» с 7 очками — на 17-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Буде-Глимт

В параллельных матчах «Рейнджерс» на выезде разгромил «Ниццу» — 4:1. Дубль оформил Хамза Игамане.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:4
Рейнджерс

«Брага» дома победила «Хоффенхайм» — 3:0, «Айнтрахт» на выезде был сильнее — «Мидтьюлланна» — 2:1.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
1:2
Айнтрахт Ф
Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
3:0
Хоффенхайм

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Брага
ФК Буде-Глимт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Мидтьюлланн
ФК Ницца
ФК Рейнджерс
ФК Хоффенхайм
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