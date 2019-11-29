«Манчестер Юнайтед», «Брага» и «Эспаньол» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

Кто вышел в 1/16 финала Лиги Европы после 5-го тура группового турнира.

В группе А ранее участие в плей-офф себе обеспечила «Севилья» (15 очков), также АПОЭЛ (7) вышел в 1/16 финала Лиги Европы. В случае равенства очков с «Карабахом» (4) преимущество по личным встречам будет у кипрского клуба. Их не догонит «Дюделанж» (3).

В группе B пока ни одна из команд не обеспечила себе выход в плей-офф. Лидирует в турнирной таблице «Копенгаген» (9). На втором месте «Мальме» (8), киевское «Динамо» (6) — на третьей позиции. «Лугано» (2) потерял шансы выйти из группы.

В группе C на участие в плей-офф претендуют «Базель» (10 ), «Хетафе» и «Краснодар» (по 9). Из борьбы выбыл только «Трабзонспор» (1). В заключительном туре на выезде в Испанию «быкам» нужна только победа.

В группе D в 1/16 финала Лиги Европы вышли «Спортинг» (12) и ЛАСК (10). Их не обгонят ПСВ (7) и «Русенборг» (0), который проиграл все матчи и идет последним.

В группе E «Селтик» (13) гарантировал себе выход в плей-офф. На второе место претендуют ЧФР (9) и «Лацио» (6). Последнее место занимает «Ренн» (1).

В группе F на 1/16 финала претендуют «Арсенал» (10), «Айнтрахт» (9) и «Стандард» (7). «Витория» (2) замыкает турнирную таблицу.

В группе H ранее участие в плей-офф себе обеспечил «Эспаньол» (у него после 5 туров 11 очков). За второе место поспорят «Лудогорец» (7) и «Ференцварош» (6). Последний в этой группе — ЦСКА, с двумя очками за тур до конца потерявший шансы на евровесну.

В группе I участие в 1/16 финала гарантировали «Гент» (9 очков) и «Вольфсбург» (8). Их уже не обгонят «Сент-Этьен» (4) и «Александрия» (3).

В группе K первое место разыграют «Брага» (11 очков) и «Вулверхэмптон» (10). Они опередили «Слован» (4) и «Бешикташ» (3).

Из группы L в плей-офф вышли «Манчестер Юнайтед» (10 очков) и АЗ (9). Их не обгонят «Партизан» (5) и «Астана» (3).

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