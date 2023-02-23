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«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Рэшфорд и Левандовски в старте, Магуайр и Фати в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Вегхорст, Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Антони, Гарначо, Далот, Забитцер, Линделеф, Магуайр, Майну, Мактоминэй, Маласия, Пеллистри, Эланга.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Бускетс, де Йонг, Кессье, Рафинья, Серджи Роберто, Левандовски.

Запасные: Пенья, Тенас, Алонсо, Альба, Гарсия, Касадо, Торре, Торрес, Фати.

Матч пройдет в Манчестере и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
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